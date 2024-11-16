Эстония одобрила новый пакет помощи Украине к 1000-му дню войны

Эстония одобрила новый пакет помощи Украине, в который вошли боеприпасы и другое оружие.

Кабинет министров Эстонии одобрил очередной пакет военной помощи Украине, включающий технику и боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Анно Певкур.

"Вскоре исполнится 1000 дней, как Украина смогла отстоять свою свободу от непреодолимого агрессора. Украина продолжает нуждаться в помощи Эстонии и свободного мира", — подчеркнул Певкур.

В новый пакет помощи вошли:

военно-морская форма;

приборы наблюдения;

прицелы;

средства баллистической защиты;

разные виды боеприпасов.

Министр подчеркнул, что пакет сформирован из резервов сил обороны с учетом потребностей Украины и без ущерба обороноспособности Эстонии.

"Этот пакет помощи не последний, и в ближайшее время мы откроем ежегодную конкурсную поддержку эстонских компаний, которая позволит Украине помогать продукции эстонского ОПК", — добавил Певкур.

По данным министерства, Эстония уже предоставила Украине военную помощь более чем на 500 млн евро, что составляет 1,4% ВВП страны. По этому показателю Эстония — один из мировых лидеров в поддержке Украины.

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