Эстония отреагировала на приостановку американской помощи Украине

Решение США приостановить военную помощь Украине означает, что Европа должна помочь Украине больше и быстрее, чем раньше, чтобы восполнить этот пробел.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкны, сообщает " ЕП ".

"Европа должна увеличить военную помощь Украине, чтобы Украина могла продолжать свою борьбу за справедливый и длительный мир", — сказал Тсахкна.

По словам министра, эстонское правительство уже приняло решение увеличить военную помощь Украине на 25% в этом году и срочно доставить для ВСУ 10 тысяч артиллерийских снарядов.

"Наше решение доказывает, что для помощи Украине могут быть приняты новые и быстрые решения, и мы призываем всех сторонников Украины срочно увеличить военную помощь", — подчеркнул он.

По словам Министра иностранных дел, одним из способов получить дополнительные средства для помощи Украине является использование замороженных активов России. Поскольку большинство замороженных государственных активов России находятся в Европе, Европа должна играть решающую роль в принятии мер и направлении этих активов в помощь Украине.

"Агрессор, являющийся единственным виновником войны, должен ощущать давление, а жертва агрессии должна быть решительно поддержана, потому что только таким образом можно заставить Россию отказаться от своих целей и достичь продолжительного мира в Украине", – сказал Тсахкна.

Напомним, что стало известно, что президент США Донральд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. По словам информированных источников, произошло это после публичного спора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе в Овальном кабинете.

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