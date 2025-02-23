Эстония передала Украине новый пакет помощи: что в него вошло

Эстония предала Украине новую военную помощь, включая артиллерийские боеприпасы и наборы продуктов для бойцов.

Об этом заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал в соцсети Х.

"Для укрепления позиций Украины и усиления давления на Россию Эстония отправляет 10000 артиллерийских боеприпасов и 750000 продуктовых наборов для украинских бойцов", — написал он.

Премьер-министр Эстонии сообщил, что к оказанной помощи Украине будет добавлена продукция оборонной промышленности на сумму более 100 миллионов евро.

"Украина сама решает свое будущее. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", – сказал Михал.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Мюнхенской конференции безопасности заявил, что Таллинн рассматривает различные варианты поддержки Украины, включая военную помощь и гуманитарные инициативы, и обещает продолжать помощь столько, сколько потребуется.

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