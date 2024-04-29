Эстония планирует закрывать пункт пропуска с Россией

Министерство финансов Эстонии планирует закрывать КПП "Койдулы" ночью, поскольку в последнее время ночное приграничное движение уменьшилось, а работа КПП только днем поможет сэкономить. Однако это означает снижение налоговых поступлений для муниципалитета.

Об этом пишет Еrr.

Если несколько недель назад правительство решило закрыть ночью пограничный пункт "Нарва", то теперь такое же предложение поступило правительству по пограничному переходу «Койдула», сказал министр финансов Март Вырклаев.

"Пока кроме Нарвы, которая закрыта ночью, мы также говорим о закрытии пограничного перехода Койдула ночью. На это есть две причины: во-первых, лучшее выполнение санкций – транспорта там тоже стало меньше, и нам не приходится открывать границу с Россией, и, конечно, есть определенная экономия, поскольку закрытие только в ночное время, то экономия невелика, но любая экономия приветствуется», – сказал Вирклаев.

Однако экономия для министерства означала бы уменьшение налоговых поступлений местного муниципалитета Сетомаа. Муниципалитет прокомментировал, что ночное закрытие пограничного перехода Койдула влияет на повседневную работу россиян с эстонским гражданством в работающих вдоль границы компаниях.

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"У нас действительно многие ежедневно ездят на работу в муниципалитет и в другие части Южной Эстонии, и для них важно утреннее и позднее вечернее время пересечения", — сказал глава муниципалитета Сетомаа Рауль Кудре.

"Например, в санатории "Вярская" посменная работа – ты пересекаешь границу относительно поздно вечером, а на работу надо быть ранним утром, то есть в любом случае эти часы работы на границе должны быть гарантированы. Нет информации о том, как долго будет закрыто" границу или в любое время, в любом случае должно быть гарантировано раннее утреннее сечение и вечерний выезд", – сказал Кудре.

Как сообщалось, в Литве проверят 18 тысяч белорусов, прибывших к введению ограничений на въезд в страну – до 2022 года.

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