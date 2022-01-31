Эстония призвала Германию "прислушаться к украинцам" и предоставить свое оружие

В Эстонии говорят, что поддерживают все усилия по оказанию Украине любой помощи.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию "прислушаться к украинцам" и предоставить Украине оружие на фоне угрозы военного вторжения со стороны России.
Об этом она сказала во время интервью BILD.
"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Страна нуждается в помощи в самообороне от агрессора", — сказала Каллас.
По ее словам, каждая страна имеет право решать свою собственную роль, и Эстония поддерживает все усилия по оказанию Украине любой помощи.
Кроме того, Каллас отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Россия намерена ослабить напряженность.
"Мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию", — отметила премьер Эстонии.
Каллас также подчеркнула, что если Россия обострит ситуацию на украинской границе, будут введены реальные строгие санкции.
" Мы не должны забывать, что санкции наиболее эффективны, когда они надежны, жестки и точны, и когда их вводят вовремя. Только тогда санкции оказывают полное сдерживающее действие", — отметила премьер.
Напомним, новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.
В то же время бывший советник по внешней политике эксканцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Гойсген, возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, выступил за поставку немецкого оружия Украине.
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