Эстония призвала Германию "прислушаться к украинцам" и предоставить свое оружие

Эстония призвала Германию "прислушаться к украинцам" и предоставить свое оружие

В Эстонии говорят, что поддерживают все усилия по оказанию Украине любой помощи.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Германию "прислушаться к украинцам" и предоставить Украине оружие на фоне угрозы военного вторжения со стороны России.

Об этом она сказала во время интервью BILD.

"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Страна нуждается в помощи в самообороне от агрессора", — сказала Каллас.

По ее словам, каждая страна имеет право решать свою собственную роль, и Эстония поддерживает все усилия по оказанию Украине любой помощи.

Кроме того, Каллас отмечает, что пока нет никаких признаков того, что Россия намерена ослабить напряженность.

"Мы все согласны с тем, что Россия агрессивно нагнетает ситуацию", — отметила премьер Эстонии.

Каллас также подчеркнула, что если Россия обострит ситуацию на украинской границе, будут введены реальные строгие санкции.

" Мы не должны забывать, что санкции наиболее эффективны, когда они надежны, жестки и точны, и когда их вводят вовремя. Только тогда санкции оказывают полное сдерживающее действие", — отметила премьер.

Напомним, новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин продолжит стратегию прошлой власти и не будет поставлять оружие Украине. Глава МИД Германии также не поддержал идею поставки оружия Украине.

В то же время бывший советник по внешней политике эксканцлера Германии Ангелы Меркель Кристоф Гойсген, возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, выступил за поставку немецкого оружия Украине.

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