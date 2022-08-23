Эстония призвала граждан избегать поездок в Россию: что произошло

В частности, причина такого призыва — увеличенная в последние дни агрессивная риторику Кремля в отношении Таллина.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсал, сообщила пресс-служба ведомства.

Он также призвал граждан Эстонии, которым предстоит краткая поездка в Россию, серьезно задуматься о необходимости пребывания в стране.

"Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости остаться в России. Россия – страна, ведущая войну против Украины. Провокации против граждан Эстонии не исключены", – подчеркнул Рейнсалу.

Как сообщалось, Эстония также предлагает полностью запретить въезд граждан России в Евросоюз. Согласно предложению Эстонии, восьмой пакет санкций Европейского союза против России должен включать всеобъемлющее эмбарго на энергоносители.

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