Эстония разработала план стратегии для Запада, чтобы Украина выиграла войну за три года – СМИ

Министерство обороны Эстонии подготовило план военной стратегии для стран Запада по достижению Украиной победы в войне против России за три года.

Об этом пишет ERR.

Эксперты считают, что согласно плану все противоречия как в Брюсселе, так и в Вашингтоне будут решены, и помощь в нужных объемах начнет поступать Киеву в ближайшее время.

"Главный тезис – Запад не должен бояться помогать Украине в войне", — пишет издание.

Как пишет ERR, документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн", и является своеобразным призывом, который призван продемонстрировать, что при консолидации усилий западных стран вклад в победу Украины нужен совсем небольшой.

К примеру, ВВП всех стран участниц рабочей группы "Раммштайн" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2%. При этом ВВП России оценивается только в 2 триллиона евро.

"Объем экономики Запада больше экономики России в десятки раз. Здесь разница огромная. Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись, так сказать", — отметил глава комиссии Рийгикогу по гособороне Калев Стойческу.

Западным странам необходимо нарастить производство оборонно-промышленного сектора, однако на примере Эстонии видно, чтобы запустить завод по производству боеприпасов – нужно минимум два года. Эксперты считают, что при должном политическом желании эти термины можно существенно форсировать как в Эстонии, так и во всей Европе.

"Если бы военно-промышленному сектору Запада с начала войны дали бы четкий сигнал, что нужно существенно нарастить объемы производства, то они уже сегодня были бы совсем другими. Но политики колебались, чувство уверенности не дали, и теперь это одна из причин недостаточного объема. Но главная проблема — не нынешние объемы производства, а нерешительность западных союзников и, к сожалению, наибольшую роль здесь играют США. Если бы сейчас Вашингтон делал четкие шаги, то и европейские страны были бы более решительными", — заявил директор Международного центра обороны и безопасности Индрек Канник.

Например, Эстония пообещала направлять Украине помощь в размере 0,25% от ВВП в течение четырех лет.

Напомним, Умеров предложил создать международную группу по выводу войск РФ из Украины.

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