Эстония выделит более 350 тыс евро гуманитарной помощи для жителей востока Украины

Глава зарубежного ведомства Эстонии подчеркнула, что Украине необходима постоянная международная поддержка.

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине 351 700 евро на гуманитарную помощь, чтобы поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.

Об этом сообщает портал ERR.

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Так, министер иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс отметила, что восемь лет вооруженного конфликта на востоке Украины усугубили гуманитарный кризис, поэтому государству необходима постоянная международная поддержка.

"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов людей, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление", — подчеркнула Лийметс.

По ее словам, эти проблемы продолжают ухудшаться, поэтому Эстония решила поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопросы европейской безопасности и наращивания Россией своих войск вокруг Украины и в Беларуси. В частности, Каллас надеется увидеть прогресс в реализации минских соглашений и поддерживает усилия Франции в этом направлении.

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