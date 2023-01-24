Эстония высылает российского посла из страны и обещает помощь Украине

Эстония в отношениях с Россией руководствуется принципом паритетности, поэтому это означает, что посол России в Таллинне отправится 7 февраля одновременно с послом Эстонии в России.

Об этом заявил в комментарии министр иностранных дел Урмаса Рейнсалу по поводу решения России сократить дипломатическое присутствие до уровня временных поверенных в делах.

"Шаги России не помешают нам оказывать продленную поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас. Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку Россия планирует широкомасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине", — говорится в нем. заявлении.

Напомним, что ранее Эстония передала Вооруженным силам Украины все свои 155-миллиметровые гаубицы. Кроме того, Украина получит артиллерийские снаряды и гранатометы с боеприпасами. Этот пакет военной помощи стал самым большим для Эстонии с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. Общая военная поддержка Эстонией ВСУ составляет более 1% ВВП этой страны.

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