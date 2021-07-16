Эстония высылает из страны российского дипломата, его объявили персоной нон грата

Эстония высылает из страны российского дипломата, его объявили персоной нон грата

В Таллинне ответили на высылку эстонского дипломата из России, которая состоялась на прошлой неделе.

В Министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России Александра Петрова. Его объявили персоной нон грата. Соответствующую ноту вручили в четверг, 15 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

Также читайте Литва высылает белорусских дипломатов и планирует отгородиться стеной от соседней страны

"Это сделано в ответ на высылку нашего консула из России, согласно международной дипломатической практике и на основе взаимности. Мы надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией. Эстония по-прежнему заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях", — говорится в сообщении.

В ведомстве выразили сожаление, что Россия заняла "недружественную линию" в отношениях с Евросоюзом и его государствами-членами.

Напомним, 6 июля в г.Санкт-Петербург в России ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте. Спецслужба государства-агрессора обвинила иностранного дипломата в якобы "попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ".

В Эстонии сразу отреагировали на задержание дипломата и подчеркнули, что это — нарушение международного права.

Новости мира: в России задержали эстонского дипломата, потому что он якобы был шпионом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку