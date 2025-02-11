"Эта война будет закончена скоро": Трамп отправляет в Украину своего министра финансов

Трамп подтвердил, что отправляет своего министра финансов в Украину.
Министр финансов США Скотт Бессент посетит Украину в ближайшие дни
Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил в сообщении на Truth Socia.
"Я отправляю министра финансов Скотта Бессента в Украину для встречи с президентом Зеленским. Эта война должна и должна закончиться в ближайшее время – слишком много смертей и разрушений", – написал Трамп в соцсети.
Ранее издание Bloomberg утверждало, что Бессент на этой неделе посетит Украину для проведения переговоров по обеспечению доступа США к редкоземельным ресурсам в обмен на военную помощь.
Напомним, Трамп заявил, что Украина, по сути, согласилась передать США редкоземельные металлы на сумму 500 млрд долларов.
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