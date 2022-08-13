Эта война должна закончиться именно освобождением Крыма – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что очевидно – развязанная Россией война должна закончиться именно освобождением Украиной Крыма.
Кроме того, должны быть наказаны юридически инициаторы "специальной военной операции" — как в РФ называют войну против Украины.
Об этом Подоляк написал в Сети 13 августа.
"Россия начала войну против Украины и мира в 2014 году с наглого захвата Крыма. Очевидно, что эта война должна закончиться именно освобождением Крыма. А также юридическим наказанием инициаторов "СВО", поименно записанных в протоколе Совбеза РФ от 21 февраля", — говорится в заявлении советника главы ОП.
Он также подчеркнул, что "все остальное будет хождением по кругу".
Напомним, накануне министр обороны Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с Россией – выход Украины на свои границы 1991 года. Государство будет последовательно освобождать все свои территории, включая Крым.
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