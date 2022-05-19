"Эта война сейчас для нас – за независимость": Зеленский обратился к студентам и ректорам

"Эта война сейчас для нас – за независимость": Зеленский обратился к студентам и ректорам

Президент Владимир Зеленский заявил, что нынешняя война в Украине является войной за независимость государства, которую, по убеждению главы государства, удастся одержать в борьбе.

В то же время Зеленский призвал всегда помнить, что цена всего этого – десятки тысяч жизней.

Об этом президент сказал в обращении к студентам и ректорам украинских заведений высшего образования 19 мая.

"Уже третий месяц идет полномасштабная война России против Украины. После восьми лет войны на Донбассе. Эта война сейчас для нас – безусловно, война за независимость. Можно сказать, что это отложенная война. Отложенная на 30 лет, учитывая то, как мы получили независимость в 1991-м. Или и на сотни лет, учитывая предыдущую историю нашего великого государства", – рассказал Зеленский.

"Я не сомневаюсь, что мы выборем независимость. И это будет в нашей истории так же, как у других стран, которые боролись за независимость и победили. Которые перестали быть просителями и стали субъектами. Настоящими хозяевами своей жизни и своего будущего", – отметил глава государства.

Однако, подчеркнул он, мы должны помнить сейчас и всегда, что цена всего этого – это десятки тысяч жизней. Жизни всех, кто был убит врагом.

"Десяти тысяч. За независимость. И за возможность каждого и каждой из вас выбрать, как жить и в какой Украине", — добавил Зеленский.

Зеленский провел онлайн-встречу с украинскими студентами

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя предстоящее завершение войны, заявил, что "Украина будет определять, что, где и когда закончится".

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