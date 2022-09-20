"Эти фиктивные референдумы неприемлемы": Шольц, Белый дом и Пентагон осудили планы России

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил планы России провести "референдумы" на оккупированных территориях Украины и назвал эти "голосования" неприемлемыми.

Свое заявление Шольц сделал перед журналистами в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Zeit Online.

"Совершенно понятно, что эти фиктивные референдумы неприемлемы", – сказал немецкий канцлер.

Он также подчеркнул, что "референдумы" не охватываются "международным правом и договоренностями, достигнутыми международным сообществом".

В то же время советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

"Как мы предупреждали в последние месяцы, Россия, похоже, готовится провести псевдореферендумы на территориях Украины, которые она контролирует и даже сейчас не контролирует, что прямо нарушает суверенитет Украины", — сказал он.

Салливан добавил, что эти "референдумы" – пренебрежение принципами суверенитета и территориальной целостности, которые закладывают фундамент международного порядка и лежат в основе Устава ООН.

"Мы знаем, что эти "референдумы" будут полны манипуляций и что Россия использует их как повод для аннексии территорий – сейчас или в будущем", – отметил представитель Белого дома.

"Скажу четко: если это действительно произойдет, США никогда не признают претензии РФ на территории, которые она попытается аннексировать. И мы никогда не признаем эти территории чем-нибудь другим, как территорией Украины", — подчеркнул Салливан.

Он также сказал, что "референдумы" не дадут России преимущество за столом переговоров с Украиной.

"Как раз наоборот: это действие страны, потерпевшей неудачи — военные и дипломатические", — добавил советник американского лидера.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что "референдумы" на Донбассе не повлияют на поддержку Украины со стороны США. Об этом заявил спикер ведомства, генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Никто не будет относиться серьезно к таким "референдумам". И США, конечно, не признают их результаты. Это никак не повлияет на нашу и международную поддержку Украины", – сказал Райдер.

Напомним, 20 сентября стало известно, что оккупанты планируют с 23 по 27 сентября провести "референдумы" по вхождению в состав России на Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Хотят немедленного присоединения к РФ: оккупанты взялись провести псевдореферендумы

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