"Эти люди просто безумны": Пономарев оценил новые угрозы Кремля Западу

Угрозы кремлевской пропаганды "ударить по Германии" из-за поставок Украине танков Leopard будут только способствовать военной помощи Киеву от западных союзников.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, комментируя соответствующее заявление пропагандиста Владимира Соловьева.

"Эти люди просто сумасшедшие. Они угрожают уже после того, как решение принято. С рациональной точки зрения российского отношения к ситуации, с точки зрения стратегической цели, нужно угрожать, чтобы эти люди были запуганы и не делали тот или иной шаг. Но когда шаг уже сделан, это ничего, кроме улыбки, не вызывает", — подчеркнул он.

По словам экс-депутата Госдумы, "такие угрозы с точки зрения ядерного оружия серьезно не воспринимаются".

"Это доказательство, что все правильно сделали – смотрите на их реакцию, не нужно было бояться и до того. Решения о следующих шагах будут приниматься проще", — пояснил Пономарев.

Напомним, после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад не должен дать Москве выиграть войну, российский пропагандист Владимир Соловьев истерически высказался, мол, российские войска нужно ввести в Берлин и Париж. Он также пожаловался, что после Второй мировой войны "американцы оккупировали часть Европы".

После решения Шольца отправить Украине танки Leopard 2, Соловьев призвал Кремль в ответ бомбить Германию. Пропагандист заявил, что немцы должны "знать, каких новых нацистских лидеров они воспитали и привели к власти".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за военную помощь и заявил о необходимости сформировать такой танковый кулак, после ударов которого тирания уже не поднимется.