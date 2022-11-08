"Эти республиканцы – другая порода кошек": Байден прокомментировал выборы в Конгресс, надеясь на победу демократов

Президент Байден признал, что сохранение контроля над Конгрессом от демократов «очень высокое ожидание» на фоне последних промежуточных прогнозов, показывающих, что республиканцы имеют большую вероятность захватить Палату представителей и Сенат.

Об этом пишет The Hill.

На двух виртуальных приемах Национального комитета Демократической партии за день до выборов Байден сказал, что он сохраняет оптимизм по поводу перспективы того, что демократы сохранят контроль над Конгрессом, одновременно способствуя повышению явки избирателей.

«Еще одна ночь, чтобы сделать все возможное, чтобы выиграть. Посмотрите, если мы сможем удержаться, мы будем в невероятной форме. Представьте, что мы можем сделать во второй срок, если сохраним контроль. Я знаю, что это звучит как очень высокое ожидание, но я думаю – в любом случае я настроен оптимистично», – сказал Байден.

Также он снова предупредил об опасности избрания поддерживаемых Трампом «республиканцев MAGA», назвав их «одними из самых темных сил» в истории США.

«Опять же, не власть ради власти, а власть для блага страны. Знаешь, я знаю, что это нелегко. Мы столкнулись с одними из самых темных сил, которые мы когда-либо видели в нашей истории. Эти республиканцы – другая порода кошек. Это не Республиканская партия вашего отца", – сказал он.

Некоторые из последних прогнозов, сделанных за последние несколько дней до выборов, свидетельствуют о том, что республиканцы получат от нескольких до двух десятков мест.

Байден в своем выступлении сказал, что считает, что демократы удивят людей.

«Вы помогли мне и вице-президенту Камали Гаррис быть избранными в 2020 году, и мы собираемся удивить живого дьявола из-за всей вашей работы», — сказал президент.

Байден являлся оптимистом на протяжении всего избирательного цикла.

«Я тоже был по всей стране, и я вам скажу что, ваше сердце и душа были вложены в эту работу. И ты это ощущаешь. Вы действительно можете это почувствовать. Я просто чувствую оптимизм", – сказал он.

Президент в своем выступлении также выразил благодарность волонтерам, помогающим прийти за голосование за демократов.

И он призвал их пройти лишнюю милю, поскольку до начала закрытия избирательных участков осталось менее 30 часов.

«Это не референдум. Это выбор. И чем больше людей собираются голосовать, тем больше мы выиграем. Мы победили. Так что будем побеждать. Привлечем к голосованию всех, кого только сможем. Пусть они придут на выборы», – резюмировал Байден.

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Напомним, что Соединенные Штаты Америки готовы ввести санкции против любого, кто будет пытаться вмешаться в избирательный процесс в Конгресс.

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