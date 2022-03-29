"Этих терминов нет": Чалый заявил, что в договоренностях с РФ нет слов "демилитаризация" и "денацификация"

"Этих терминов нет": Чалый заявил, что в договоренностях с РФ нет слов "демилитаризация" и "денацификация"

Он сообщил о попытках в договоре решить некоторые вопросы в контексте контроля над вооружениями.

В проекте документов, которые обсуждают представители делегаций Украины и России на переговорах, нет терминов "денацификация" и "демилитаризация" Украины.

Об этом сказал представитель украинской делегации на переговорах с РФ Александр Чалый в прямом эфире совместного информационного марафона UA вместе на украинских телеканалах.

"Эти пункты действительно были в перечне требований РФ. Я скажу осторожно как дипломат: как термины они не используются в тех текстах, над которыми мы работаем. В этом плане ни в одном из наших текстов и в работе над этими текстами этих терминов нет", – сказал Чалый.

"Но в договоре мы пытаемся решить некоторые вопросы в контексте контроля над вооружениями, и не только в контексте Украины, а Украины как страны в системе европейской безопасности", – добавил он.

Напомним, 29 марта в Стамбуле состоялся очередной раунд украино-российских переговоров. После завершения делегации Украины и РФ дали брифинг, на котором сообщили о результатах.

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