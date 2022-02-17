"Этим будут шантажировать и бравировать": Резников считает, что Путин может признать "ЛДНР"

По словам министра, Россия может сама попасть в собственную ловушку.
Президент РФ Владимир Путин может признать "ЛДНР", но этим будут шантажировать.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников пишет РБК-Украина.
"Да, абсолютно возможно (признание "ЛДНР" со стороны Путина – Ред.). Этим будут шантажировать и бравировать", — отметил он.
По словам Резникова, этот сценарий он прогнозировал в последний раз месяц назад.
"Сейчас руководитель Кремля будет играть: признаю — не признаю. Но они сами попадают в собственную ловушку, потому что признание этих террористических организаций, называющих себя псевдореспубликами, действительно означает, что россияне вышли из Минска", — заявил он.
Напомним:
В Кремле, который продолжает стягивать войска к границам с Украиной, обвинили НАТО и Киев в "агрессивных стремлениях" и заявили, что на самом деле опасность есть у границ РФ.
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