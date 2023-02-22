"Это абсолютно открытая опция": Кулеба убежден, что Украине в конце концов дадут истребители

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что постоянно ведется работа по построению коалиции самолетов.
Об этом пишет Укринформ.
“Мы постоянно ведем эту работу по построению авиакоалиции или коалиции самолетов, как ее называют. Действительно, учитывая сложность технологии и обслуживания самолетов, здесь потребуется коллективное решение. Еще нет ни одной страны, которая сказала бы так, но так же нет ни одной страны, которая бы сказала нет. Это совершенно открытая опция. Я думаю, что в конце концов этот вопрос будет решен положительно, но, учитывая сложность вопроса, технологическую сложность вопроса принятия этого решения займет определенное время”, — отметил он.
Кулеба рассказал, как истребители могут помочь Украине.
“Истребители имеют две функции: первая функция – это быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей и вторая – для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск... Собственно две базовые функции, и обе нам очень нужны”, — заметил он.
Министр подчеркнул необходимость скорейшего начала обучения украинских пилотов.
"Если подготовка на танки несколько недель, то подготовка на самолет это минимум несколько месяцев", — резюмировал он.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что истребители F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".
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