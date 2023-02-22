"Это абсолютно открытая опция": Кулеба убежден, что Украине в конце концов дадут истребители

Об этом пишет Укринформ.

“Мы постоянно ведем эту работу по построению авиакоалиции или коалиции самолетов, как ее называют. Действительно, учитывая сложность технологии и обслуживания самолетов, здесь потребуется коллективное решение. Еще нет ни одной страны, которая сказала бы так, но так же нет ни одной страны, которая бы сказала нет. Это совершенно открытая опция. Я думаю, что в конце концов этот вопрос будет решен положительно, но, учитывая сложность вопроса, технологическую сложность вопроса принятия этого решения займет определенное время”, — отметил он.

Кулеба рассказал, как истребители могут помочь Украине.

“Истребители имеют две функции: первая функция – это быть составной частью системы ПВО и усиливать системы противовоздушной обороны для перехвата и уничтожения воздушных целей и вторая – для прикрытия с воздуха оборонительных и наступательных действий наземных войск... Собственно две базовые функции, и обе нам очень нужны”, — заметил он.

Министр подчеркнул необходимость скорейшего начала обучения украинских пилотов.

"Если подготовка на танки несколько недель, то подготовка на самолет это минимум несколько месяцев", — резюмировал он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что истребители F-16 требуют очень серьезного обслуживания, поэтому "недостаточно просто отправить несколько самолетов F-16 для Украины".

Читайте также:

Интервью с Анджеем Дудой: о поддержке Украины, танках и самолетах, угрозах из России и Беларуси