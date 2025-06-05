Это абсурд: Байден резко ответил на обвинения Трампа

Джо Байден / © Associated Press

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Экс-президент США Джо Байден решительно опроверг обвинения действующего главы Белого дома Дональда Трампа относительно возможного использования автоподписи на официальных документах во время его президентства.

Об этом сообщило издание Reuters.

Трамп инициировал официальное расследование относительно того, лично ли Байден подписывал президентские документы.

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«Я принимал решения по помилованиям, указам, законам и прокламациям. Любые предположения, что это не так — абсурд и неправда», — заявил Байден.

Представители его команды заявили, что использование автоподписи соответствует закону, при условии, что президент заранее одобрил такое решение.

Напомним, Трамп распространил безумную теорию заговора о Байдене.