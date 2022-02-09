"Это безумие" — Папа Римский о возможном вторжении России в Украину

"Это безумие" — Папа Римский о возможном вторжении России в Украину

Папа поблагодарил всех, кто 26 января объединился в молитве за мир в Украине.

Папа Римский Франциск заявил, что возможное нападение России на Украину будет "безумием", и выразил надежду, что напряженность удастся преодолеть путем диалога.

Об этом он сказал на коллективной аудиенции в Ватикане, сообщает The Vatican News.

"Давайте и дальше молить Бога о мире, чтобы через серьезный диалог можно было преодолеть напряженность и угрозу войны, и чтобы переговоры в "нормандском формате" способствовали достижению этой цели. И давайте не будем забывать. Война – это безумие", – сказал Франциск.

На совместной аудиенции Папа также поблагодарил тех, кто принял участие в его Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.

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