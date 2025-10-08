«Это безумие»: Трамп рассказал о потерях военных за неделю войны России против Украины

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что только за прошедшую неделю в войне России против Украины погибли 7812 военных.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Марком Карни во вторник.

Во время выступления Трамп выразил обеспокоенность масштабом потерь и назвал ситуацию «безумием».

Реклама

«Вы знаете, происходят события по России, Украине. Это то, что на прошлой неделе, Марку, погибли 7 812 человек. Солдаты. В основном солдаты. Но 7000 — более 7000 — почти 8000 солдат погибли. Это безумие», — сказал Трамп.

Он также отметил, что ожидал скорейшего завершения войны и выразил разочарование президентом РФ.

«Я думал, что это будет одно из самых простых решений. Я очень хорошо ладлю с Путиным. И я очень разочарован в нем, потому что думал, что это будет легко решить, но оказалось, что это может быть сложнее, чем Ближний Восток», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп снова заявил, что Путин его «очень разочаровал» и сравнил Украину с Ближним Востоком.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что «в определенной степени» принял решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.