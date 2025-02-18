Это большое "ни о чем": Милованов оценил результаты переговоров в Саудовской Аравии

Встреча в Саудовской Аравии 18 февраля с участием России и США не принесла никаких конкретных результатов.

Такое мнение высказал эксминистр экономики Украины, президент частной "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов в соцсетях.

"Это большое "ни на что". Лавров выглядит без мандата. Жаловался, что нельзя европейские войска на территорию Украины. А результаты прессрелиза от США: "договорились договариваться", — написал Милованов.

Он предоставил результаты переговоров в Саудовской Аравии, о которых объявил Госдепартамент США.

В прессрелизе говорится, в частности, о договоренности между РФ и США о создании "механизма консультаций для решения проблемных вопросов в двусторонних отношениях с целью принятия необходимых мер по нормализации работы дипломатических миссий".

Также стороны договорились назначить соответствующие высокопоставленные команды для "наработки пути к скорейшему завершению войны в Украине способом, который будет долговременным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

В третьем пункте договоренностей говорится о заложении "основы для будущего сотрудничества в сферах общих геополитических интересов, а также значительных экономических и инвестиционных возможностей, которые откроются после успешного завершения войны в Украине".

Также в пресрелизе Госдепа говорится об обязательствах сторон "оставаться привлеченными, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное движение процесса вперед".

"То есть большое ни о чем!" – добавил Милованов.

Напомним, США и РФ хотят заставить Украину согласиться на плохое соглашение или противостоять захватническим планам Кремля без поддержки Америки, пишут западные СМИ.

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