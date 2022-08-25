"Это бой, вдохновивший мир своей отвагой" — постпред Британии о войне в Украине

Борьба украинцев против российских захватчиков вдохновляет весь мир.

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил постоянный представитель Великобритании Джеймс Кариуки.

Об этом пишет Укринформ.

Украина борется за принципы Устава ООН. Все члены Совбеза обязаны признать это. Это бой, вдохновивший мир своей отвагой и неповиновением перед жестокостью», — отметил Кариуки.

Он требует от России немедленно вывести из Украины свои войска, а мир – добиться ответственности за преступления РФ.

"В День независимости мы стоим бок о бок с Украиной и ее героическим народом, который продолжает противостоять попыткам России силой изменить границы", — резюмировал Джеймс Кариуки.

Напомним, российские кафиры 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 человек получили травмы.

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