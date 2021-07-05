"Это будет доверительный разговор": Кулеба назвал темы встречи Зеленского и Меркель

"Это будет доверительный разговор": Кулеба назвал темы встречи Зеленского и Меркель

Зеленский и Меркель обсудят во время встречи ряд важных вопросов.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле едет в Берлин на встречу с немецким канцлером Ангелой Меркель. Лидеры Украины и ФРГ обсудят вопросы безопасности и торговли, тему инвестиций в нашу страну.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с журналистами во время всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика".

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах: о безопасности, о "нормандском формате", о "Северном потоке-2", о торговле между странами и немецких инвестициях в Украину", — заявил глава МИД.

По словам Кулебы, пока непросто понять, какой будет политика после того, как Меркель уйдет из должности канцлера, поэтому необходимо дождаться формирования новой коалиции. Однако, он заверил, что украинские дипломаты работают над тем, "чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась".

Напомним, Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин на 12 июля. Канцлер Германии хочет обсудить ряд вопросов с украинским лидером и услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией.

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