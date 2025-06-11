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«Это будет финал»: дипломат Чалый заявил, что Путин попытается поднять градус напряжения
Диктатор Путин после провалов на фронте, по всей вероятности, попытается объединить страну вокруг себя, подняв градус напряжения.
Диктатор Путин после успешных операций ВСУ и украинских спецслужб может предпринять еще более агрессивные шаги.
Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в эфире Эспрессо.
«Я думаю, что они сейчас будут принимать решение. Путин попытается разделить ответственность, поднять еще планку еще выше. И это поднятие планки — это будет финал. Это будет финал. Я не знаю, по какому пути они пойдут, но это логично», — заявил Чалый.
Он добавил, что Путин стремится снова «показать, что он там царь» и объединить вокруг себя элиты и население. Для этого, по словам дипломата, у Кремля есть три возможных варианта действий.
«У них три варианта по существу. Первый вариант — мобилизация страны, ну соответственно полная мобилизация. 300 тысяч дополнительных они хотели бы в этом случае. Второй вариант — это ядерные снова угрозы, разыгрывание этой карты угроз оружием массового уничтожения», — отметил он.
Однако Чалый убежден, что все эти сценарии только политическая игра.
«И третий вариант — это продолжение имевшихся подходов, но заверение, что „20 лет мы будем воевать“, сколько угодно. Но вся страна едина, она будет это делать, неизвестно почему, правда. И всё это будет блефом. Но, к сожалению, не блефом на следующий период, который, на мой взгляд, уже критический не только для Украины, но и для России», — пояснил дипломат.
По его словам, самый напряженный период — это осень и весна, которую Чалый называет «окном возможностей».
«Это не значит, что точно войну можно так остановить, но есть большое окно возможностей», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что Россия не нуждается в полном восстановлении вооруженных сил, чтобы представлять реальную угрозу странам НАТО.
Мы ранее информировали, что Кремль намекает на готовность к переговорам с США в обмен на уступки по Украине.