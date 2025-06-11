«Это будет финал»: дипломат Чалый заявил, что Путин попытается поднять градус напряжения

Валерий Чалый / © Голос Америки

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Диктатор Путин после успешных операций ВСУ и украинских спецслужб может предпринять еще более агрессивные шаги.

Об этом заявил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый в эфире Эспрессо.

«Я думаю, что они сейчас будут принимать решение. Путин попытается разделить ответственность, поднять еще планку еще выше. И это поднятие планки — это будет финал. Это будет финал. Я не знаю, по какому пути они пойдут, но это логично», — заявил Чалый.

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Он добавил, что Путин стремится снова «показать, что он там царь» и объединить вокруг себя элиты и население. Для этого, по словам дипломата, у Кремля есть три возможных варианта действий.

«У них три варианта по существу. Первый вариант — мобилизация страны, ну соответственно полная мобилизация. 300 тысяч дополнительных они хотели бы в этом случае. Второй вариант — это ядерные снова угрозы, разыгрывание этой карты угроз оружием массового уничтожения», — отметил он.

Однако Чалый убежден, что все эти сценарии только политическая игра.

«И третий вариант — это продолжение имевшихся подходов, но заверение, что „20 лет мы будем воевать“, сколько угодно. Но вся страна едина, она будет это делать, неизвестно почему, правда. И всё это будет блефом. Но, к сожалению, не блефом на следующий период, который, на мой взгляд, уже критический не только для Украины, но и для России», — пояснил дипломат.

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По его словам, самый напряженный период — это осень и весна, которую Чалый называет «окном возможностей».

«Это не значит, что точно войну можно так остановить, но есть большое окно возможностей», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия не нуждается в полном восстановлении вооруженных сил, чтобы представлять реальную угрозу странам НАТО.

Мы ранее информировали, что Кремль намекает на готовность к переговорам с США в обмен на уступки по Украине.

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