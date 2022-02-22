"Это будет катастрофа": Джонсон считает, что Путин настроен на полномасштабное вторжение

"Это будет катастрофа": Джонсон считает, что Путин настроен на полномасштабное вторжение

Премьер Британии предупредил о санкциях.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин "настроен на полномасштабное вторжение в Украину".

Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишут Sky News.

Выступая после заседания экстренного заседания правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA, британский премьер предупредил о "новом иррациональном поведении России".

"Боюсь, все говорит о том, что президент Путин действительно настроен на полномасштабное вторжение в Украину, захват, подчинение независимой, суверенной европейской страны. Я думаю, понятно, что это будет абсолютной катастрофой", — подчеркнул Джонсон.

По его словам, Лондон будет работать над тем, чтобы глава Кремля потерпел неудачу, если совершит агрессию и полномасштабное вторжение в Киев. "Что он, кажется, предлагает сделать", – заметил Джонсон.

Кроме того, он в очередной раз отметил санкцию Британии против РФ, которые ударят по "экономическим интересам, поддерживающим российскую военную машину". Впрочем, в отношении Москвы могут быть применены и дополнительные меры.

"Не сомневайтесь, что если российским компаниям не разрешат привлекать капитал на финансовых рынках Великобритании, если мы раскроем фасад российской собственности, имущества, это начнет вредить", — подчеркнул он.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Уже на следующий день Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.

Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".

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