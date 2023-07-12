"Это будет конкретным успехом": Зеленский о гарантиях от G7 для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности от "Большой семерки" будут важным и конкретным успехом для Украины.

Об этом президент Украины сказал в Вильнюсе 12 июля во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я бы очень хотел, чтобы сегодня у нас был успех на саммите для всех нас, для Украины, для наших воинов, для граждан, для всех абсолютно и, в частности, гарантии безопасности так важны для людей. Гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО, не вместо, а именно на пути к интеграции, и сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить Большая Семерка и я думаю, если это произойдет – это будет важным для нас конкретным успехом. Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение – они были бы идеальны", — заявил глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что Австралия предоставит Украине новый оборонный пакет, включающий 30 бронетранспортеров "Бушмастер".

Читайте также: