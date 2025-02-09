"Это будет поражение абсолютно для всех": от чего Зеленский предостерег Трампа

Замороженный конфликт приведет к тому, что президент РФ Владимир Путин вернется к своей агрессии. Тогда никто из союзников Украины не войдет в историю как победитель, о чем украинский глава Владимир Зеленский уже отмечал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью британскому вещателю ITV News.

"Я ему (президенту США Дональду Трампу — ред.) говорил: "Вы увидите, если у нас не будет гарантий безопасности, то... замороженный конфликт у нас уже был. Мы проходили это. Зачем нам еще раз повторять этот негативный опыт с Минскими соглашениями, с " нормандскими" встречами ?.. Замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется снова со своей агрессией. Кто тогда получит премию? Кто тогда войдет в историю как победитель?.. Никто. И это будет поражение абсолютно для всех", — сказал Зеленский.

Поражением такая политика может обернуться и для Дональда Трампа.

"Ему нужно не просто закончить войну, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас. Мне кажется, это самое главное. И именно это победа. Именно над этим нам всем нужно работать. Потому что я подчеркиваю, что Путин не хочет окончания войны. И когда кто-то очень не хочет окончания войны, нельзя с ним пойти на полшага."

Президент Украины подчеркнул, что нам нужна такая история и такие договоренности и гарантии безопасности, что, несмотря на то, как сильно хочет российский глава, или тот, кто придет после него к власти в РФ, разрушить Украину, ему бы этого не удалось.

"Хотят они убивать украинцев, захватить всю нашу землю и разрушить полностью Украину, или не хотят?.. Не смогут. Потому что таковы гарантии безопасности. Если они пойдут войной, они получат ответ и потеряют свое. Вот, что должно быть. Это очень реально. Я в этом уверен. Мы же писали это в плане победы", — сказал он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский озвучил главную тему разговора с президентом США. Главным вопросом, который украинский президент должен обсудить с Дональдом Трампом, будет гарантия безопасности для Украины.

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