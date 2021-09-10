Это будет самая большая ошибка Кремля: Зеленский оценил возможность полномасштабной войны с Россией

Зеленский говорит, если начнется полномасштабная война с Россией, никогда не будет существовать соседства РФ, Украины, Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны с Россией. Впрочем, если это действительно произойдет, по мнению украинского лидера, это может стать самой большой ошибкой РФ.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Ялтинской международной конференции (YES).

"Считаю может быть. Так и есть. Мне кажется, что в 2014 год — это был таким" шагом вперед" в этом вопросе со стороны России. И потом, слава Богу, благодаря украинцам шагом назад. Их было остановлено. Хотя, сказать, что из-за угроз, что Украина вступит в НАТО, в ЕС — нет. В 2014 году я не помню больших угроз, что Украина вступит в НАТО. Поэтому потенциал в этой теме есть. Считаю, это будет самая большая ошибка РФ, считаю, что после этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси. Я считаю, что мир уже изменился, поэтому это самое страшное, что может быть. Я как человек, как украинец, как гражданин могу представить себе... Но, к сожалению, есть такая вероятность", — высказался Зеленский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что если Россия пойдет на эскалацию в Украине, может начаться новая мировая война. Но он убежден, что ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне.

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