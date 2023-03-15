"Это будет сдерживать РФ": в Латвии назвали единственный вариант, гарантирующий безопасность Украине после войны

После войны, инициированной РФ во главе с российским руководством, Украина должна присоединиться к НАТО, чтобы избежать новых боевых действий.

Об этом заявил премьер Латвии Кришьянис Кариньш, пишет Financial Times.

По его словам, пока продолжаются военные действия, в НАТО никто "серьезно не будет рассматривать возможность присоединения Украины".

Впрочем, он заверил в дальнейшей помощи Украине и подчеркнул, что при совместной поддержке Альянса Украина достигнет своих целей.

По его мнению, после войны единственным способом гарантировать, что Россию можно контролировать, будет полноценное вступление освобожденной Украины в НАТО вместе со всеми гарантиями безопасности.

"Единственный вариант, который гарантирует, что Россию можно будет сдерживать, — это полное присоединение освобожденной Украины к альянсу НАТО, вместе со всеми вытекающими из этого гарантиями безопасности. Эти гарантии будут важны не только для Украины, но и для всей Европы. Мы. не можем ожидать, что руководство России в ближайшее время изменит свой курс. Однако мы можем гарантировать, что независимо от ее намерений она не сможет начать новую войну против своих европейских соседей", — высказался Кариньш.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Альянсу стоило больше помогать Украине — прежде чем Кремль решился на полномасштабное вторжение в феврале 2022-го.

Сейчас генсек НАТО говорит, что Украина вступит в Альянс после завершения войны России. Столтенберг отметил, что сейчас нужно перевооружить наше государство и ввести реформы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украина, преодолев российскую агрессию, станет членом НАТО на корне других условиях, чем это могло произойти между 2008 и 2022 годами, когда государству отказывали во вступлении из-за запугивания Кремля.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу уверяет, что Украина станет членом НАТО, но это точно произойдет не завтра. Впрочем, это вопрос, как он сказал, на столе. Что касается вступления в ЕС, то, по словам эстонского министра, благодаря поддержке "друзей" эта дорога для Киева будет короче.

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