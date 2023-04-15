"Это будет сокрушительное поражение Путина": оппозиционер спрогнозировал реакцию россиян на потерю Крыма

Деоккупация полуострова будет равна завершению всей войны, и у пропаганды нет возможности выйти из этой ситуации.

Российские власти начинают понемногу готовить население к поражению и капитуляции в войне против Украины. После таких событий россияне будут разочарованы и даже пропаганда не сможет этого изменить.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков, сообщает "24 канал".

Он прогнозирует, что в случае поражения в войне у россиян будет достаточно сложная моральная ситуация, тяжелое моральное состояние, в то же время у многих будет запоздалое прозрение.

Гудков убежден, что освобождение Крыма будет означать полное фиаско президента РФ Владимира Путина. Если окупантов выгонят за границы 23 февраля 2022 года, диктатор потерпит абсолютное поражение.

"Если будет что-то большее — это будет сокрушительное поражение Путина. И даже если освободят только Крым — идентично", — подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, деоккупация полуострова будет равна завершению всей войны. При этом Гудков отметил, что кремлевская пропаганда не имеет возможности выйти из этой ситуации.

"Если у условного Николая Патрушева есть возможность позвонить Уильяму Бернсу и сказать: "Слушай, передай Джо Байдену, что мы все поняли, мы освобождаемся от своего вождя, а вы дайте нам гарантии безопасности". Так у этих – нет", – обратил внимание оппозиционер.

Он считает, что Путина может отстранить от власти только близкое окружение при поддержке силовиков.

А у российских пропагандистов нет никакого шанса, они будут выполнять свою работу до конца.

"Перестроиться, переобуться, переквалифицироваться они не могут. Их ждет Гаага. Скабеева истерит, потому что точно понимает, что девушка молодая, поэтому она точно доживет до суда, если не произойдут какие-то трагические события в России", — рассказал Гудков.

"Что-то плохое ее (Скабееву – ред.) ждет – это 100%. И Соловьева, он крепкий парень", – добавил оппозиционер.

Напомним, в МИД Украины заявили о двух путях деоккупации Крыма – военном и дипломатическом. Оба метода актуальны, подчеркнули в ведомстве.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что для освобождения Крыма Украина будет "испытывать и использовать там любое незапрещенное международными законами вооружение".

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