"Это будет третья мировая война": Байден предостерег Россию от угроз для НАТО

"Это будет третья мировая война": Байден предостерег Россию от угроз для НАТО

Президент сказал, что защищать Альянс – святое обязательство США.

Президент США Джо Байден заявил, что его государство ответит России на любые угрозы для НАТО, даже если это приведет к третьей мировой войне.

Об этом американский лидер сказал во время выступления 11 марта.

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Из заявления Байдена следует, что США готовы к третьей мировой войне, чтобы защитить "каждый дюйм" территории НАТО в случае нападения РФ.

"Конечно, если мы ответим (на угрозы России – ред.), это будет третья мировая война, но у нас есть святое обязательство защищать НАТО", – сказал президент.

Напомним, ранее в этот же день Байден заявил, что война Путина против Украины никогда не закончится для него победой. Он хотел захватить Украину без борьбы, но проиграл.

Президент США также назвал президента России агрессором, который должен поплатиться за это стабильностью в своей стране, а затем просить финансовую помощь у международного сообщества.

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