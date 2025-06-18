"Это будут уникальные выборы": Стефанчук рассказал, когда и как может состояться голосование

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук / © Associated Press

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Выборы в Украине точно не состоятся, пока продолжается военное положение. Однако непублично народные депутаты уже давно занимаются разработкой переходного законопроекта, в соответствии с которым пройдут первые послевоенные выборы — когда появится такая возможность.

Об этом председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал в интервью «РБК-Украина».

Спикер парламента акцентировал на важности проведения выборов в Украине, и сказал, когда они могут состояться.

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«Выборы для Украины — это вопрос существования общества. И это очень важно. Поэтому да, мы ожидаем, когда завершится военное положение, когда Верховная Рада сформирует правила для того, чтобы мы провели этот этап выборов», — рассказал Стефанчук.

Он акцентировал, что «это будут уникальные выборы, которых в Украине еще не было».

«Они не подпадают ни под какие выборы, которые определены в Конституции. Потому что это не срочные и, конечно, не досрочные. Скорее всего, они будут называться «срочные выборы, которые проведены после завершения военного положения». И это будет просто одноразовый закон, который даст возможность провести эти выборы, и потом перескочить на нормальную систему, которая определена в Конституции и избирательном кодексе», — объяснил председатель Верховной Рады.

По его словам, соответствующие обсуждения продолжаются «тихонько» из-за нежелания выносить это на политический уровень, потому что сразу начнутся разговоры: «Завтра выборы!» В частности, законодатели проводят встречи с членами Центральной избирательной комиссии, чтобы «понять где какие списки, где кто из людей находится, обновление реестров — это титаническая работа».

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Напомним, в апреле Стефанчук рассказывал, что некоторые фракции и группы парламента уже начали активную подготовку к выборам. Однако, согласно действующему законодательству, выборы не могут проводиться во время действия военного положения, отмечал спикер ВР.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в апреле опровергал информацию о подготовке к выборам на лето 2025 года.