"Это буквально козырь Путина": эксперт из США объяснила, почему РФ хочет президентства Трампа

Российский диктатор убежден, что в случае победы на выборах Трамп быстро попытается решить вопрос войны в Украине в его пользу.

Президент России Владимир Путин в течение определенного времени имел номер телефона экс-президента США Дональда Трампа, знает, как им манипулировать, до сих пор считает его своим активом.

Такое мнение высказала бывшая эксперт Белого дома по России Фиона Хилл, обсуждая Путина и Трампа, сообщает The Guardian.

Трамп – это козырь Путина

"Это буквально козырь (Путина – ред.)", – сказала Хилл подкасту One Decision Podcast в ответ на вопрос, думает ли она, что погрязший в войне против Украины Путин делал ставку на победу Трампа на президентских выборах в 2024 году и возвращение его к власти.

Также читайте Представляет ли угрозу Украине вероятная победа Трампа: ответ Зеленского

"Ожидание того, что Трамп вернется, является для Путина благом… он может этим поиграть. Он может использовать это как своеобразное предупреждение… напугать украинцев, европейцев, остальной мир. Путин достаточно уверен, учитывая его опыт общения с Трампом в прошлом, что Трамп быстро попытается решить… войну в Украине в его пользу”, – рассказала Хилл.

"И, вы знаете, очевидно, у Путина уже некоторое время есть номер Трампа, он знает, как им манипулировать… он очень хорошо умеет льстить Трампу. Он считает Трампа активом во многих отношениях", – добавила эксперт.

По ее оценкам, Путин все больше ощущает шанс закончить войну в свою пользу.

Читайте главные новости дня:

Россия "прощупывает" США и Запад по переговорам об окончании войны

"Мне и многим другим коллегам уже присылают небольшие прощупывания, чтобы проверить, готовы ли Соединенные Штаты и Запад к переговорам. Это указывает на то, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, но полностью на условиях Путина: без возвращения территорий, с возможностью делать давление на Украину в долгосрочной перспективе и, конечно, без репараций", – сообщила Хилл.

Она также отметила, что поскольку Трамп может быть непредсказуемым, "Путину, вероятно, следует действовать очень осторожно, на самом деле, чтобы не оскорблять его и не переступать границы (потому что – ред.) Трамп живет для себя".

Но, по словам экспертки, Путин достаточно уверен, что "сможет разжечь культурные войны здесь, там и всюду. И лишь немного ловко используя операции политического влияния и пропаганду, он может поддерживать движение в его направлении того, что уже движется в его направлении".

Также читайте Боррель заявив про небезпеку для ЄС і закликав мобілізуватися: деталі

Хилл добавила, что все, что Трамп говорит о планах вывести США из состава НАТО, его заявления о Европе и европейской безопасности, о мировых и глобальных делах, об Украине – для Путина это просто знак того, что "опять все быстро изменится в его пользу".

К слову, недавно во время митинга в штаты Нью-Гэмпшир Трамп похвалил Путина, который сказал, что многочисленные обвинения в адрес американского политика "показывают гниль американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии". На это одним слово отреагировала экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Зеленский: У Трампа будет другая политика! Чем грозит Украине его возвращение в президентство?

Читайте также