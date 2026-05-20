"Это бумеранг войны": Мельник резко ответил Небензи в ООН из-за ударов по Москве

В ходе заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник прокомментировал заявления постпреда РФ Василия Небензи об атаках беспилотников по территории России .

Украинский дипломат подчеркнул, что Кремль сам развязал войну против Украины, а нынешние события являются следствием российской агрессии.

"То, что сейчас происходит в России – это бумеранг войны, который Путин запустил против Украины, и теперь он возвращается назад", – заявил Мельник.

Он также подчеркнул, что Украина наносит удары исключительно по военным целям и объектам, связанным с обеспечением российской армии, в соответствии с международным правом.

Кроме того, представитель Украины призвал международное сообщество усилить санкционное давление на Россию и перекрыть поставки компонентов, используемых РФ для производства вооружения.

Ранее Василий Небензя пожаловался в ООН на массированные атаки беспилотников по Москве и другим регионам России.

Напомним, Силы обороны Украины эффективно уничтожают российскую нефтяную инфраструктуру, добравшись после портов и заводов в Туапсе, Перми и Рязани до объектов под Москвой . В частности, на нефтеперекачивающей станции «Солнечногорская» уничтожены четыре гигантских резервуара РВС-5000. Такая рекордная эффективность ударов, вызывающая масштабные пожары, обусловлена использованием новых мощных боевых частей на дронах FP-1.

Успешные удары дронов по Московскому региону показали, что у России больше нет полностью безопасных территорий, а Кремль не способен защитить даже собственную столицу с ее самой мощной системой ПВО. По словам политолога Александра Черненко, СБУ навязывает врагу невыгодную модель войны, заставляя растягивать противовоздушную оборону и истощать ресурсы. Помимо стратегического удара по имиджу РФ атаки на НПЗ и предприятия ВПК разрушают военную логистику, подрывают доходы российского бюджета и нарушают производство критически важной микроэлектроники для ракет и дронов.

