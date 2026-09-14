"Это был четкий сигнал": Каллас об ударе России по железной дороге у границы с ЕС

Кая Каллас / © Associated Press

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Удар РФ по поезду на железнодорожной станции рядом с польской границей имел целью запугать западные страны, чтобы они прекратили поддерживать Киев и посещать Украину.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет Радио Свобода.

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«На мой взгляд, это очевидная попытка запугать западные страны, чтобы они не поддерживали Украину и не ездили туда демонстрировать свою поддержку. Именно такой была цель — это был четкий сигнал западному миру», — сообщила Каллас.

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Каллас также подчеркнула, что это не конечная цель РФ. По ее словам, цели Москвы значительно шире, поэтому Запад должен «остаться непоколебимым в этом вопросе».

Что известно об атаке на поезд 13 сентября

13 сентября российские войска ударили дроном по локомотиву пассажирского поезда вблизи границы с Польшей. Один российский реактивный беспилотник типа «Герань-5» упал на западе Украины в километре от польской границы, другой — в пяти километрах.

В результате атаки никто из пассажиров и работников поезда не пострадал. «Укрзализныця» подчеркнула, что российские войска продолжают попытки атаковать гражданский подвижной состав, поэтому пассажиры призвали максимально быстро выполнять команды железнодорожников во время воздушных атак.

После атаки правительство Польши обвинило Россию в обострении конфликта.

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