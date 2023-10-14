"Это был сговор": Кулеба рассказал, как Украина потеряла ядерное оружие

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Будапештский меморандум (заключенный 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украины в связи с обретением ею неядерного статуса – ред.) – это была историческая ошибка двух сторон, тогдашнего руководства Соединенных Штатов и руководства Украины.

Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Я знаю сто аргументов с украинской стороны, почему мы не могли удержать ядерный арсенал. Но я с ними не соглашаюсь, готов к предметной дискуссии. С другой стороны, был сговор президента Клинтона и президента Ельцина – лишить Украину ядерного оружия. Это факт", – отметил он.

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Дмитрий Кулеба заметил, что в Будапештском меморандуме есть две вещи. Первое – обещание не угрожать ядерным оружием и не применять ядерное оружие, а второе – обязательство созывать консультации в Совете ООН, если такая угроза или применение произойдет. Он также добавил, что это очень краткий документ.

"Все. Больше ничего в Будапештском меморандуме нет. Там еще было 400 млн долларов, которые нам заплатили за отказ от ядерного оружия, но их уже давно съели и забыли. С 2014 года Украина пыталась созвать консультации участников Будапештского меморандума, стучала по дверям, по головам – ноль", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от Нидерландов дополнительные ракеты для систем Patriot.

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