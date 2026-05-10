«Это был тест на комплекс неполноценности»: Портников об указе Зеленского относительно парада

Лукашенко и Путин / © Associated Press

Реакция российского руководства на указ президента Владимира Зеленского о проведении парада 9 мая в Москве продемонстрировала комплекс неполноценности российских властей и общества.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

По словам Портникова, сам указ был скорее политической шуткой, оформленной как официальное решение.

«Указ президента Зеленского о разрешении провести парад 9 мая в Москве можно назвать шуткой, которая была оформлена в форме законодательного действия», — отметил журналист.

В то же время, его удивило, что в России на этот документ отреагировали абсолютно серьезно.

«Меня удивило не это, а то, что россияне вполне серьезно к этому отнеслись. То, что этот указ, который должен быть проигнорирован любой другой страной, вызвал бурную реакцию в России», — сказал Портников.

Он подчеркнул, что в РФ до сих пор воспринимают Украину как «негосударство», якобы не имеющее права на подобные символические жесты.

«То есть они до сих пор реально считают, что Украина является недостраной, конечно же, в которой никто не смеет шутить над президентом РФ», — пояснил журналист.

Портников также обратил внимание на реакцию спикера Кремля Дмитрия Пескова и российских пропагандистов.

«Если этот указ комментирует Песков и говорит о том, что президент Зеленский не может им ничего позволять и если выпускают целую армию троллей, которая говорит об унижении в России, то нужно точно ударить по Киеву», — отметил он.

Журналист добавил, что сам факт такой реакции стал для него показательным.

«А что случилось? Почему вы вообще это читаете и переводите? — сказал Портников.

По его мнению, указ Зеленского фактически явился тестом для российского общества.

«То есть я этот указ Зеленского воспринимаю исключительно как тест на комплекс неполноценности у россиян. Ведь, уважающая себя нация точно не будет на такое реагировать. Они выглядят, как оскорбленный подросток. Это была очень интересная проверка россиян на вшивость. Просто невероятно», — заявил журналист.

Ранее сообщалось, что Украина официально разрешила агрессорке Российской Федерации провести парад на 9 Мая в Москве на Красной площади.

Мы ранее информировали, что российские пропагандистские каналы и так называемые военкоры нервно отреагировали на указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится о разрешении Российской Федерации провести парад 9 мая.

