"Это был только первый шаг": США расширят санкции в ответ на признание Россией "ЛДНР"

"Это был только первый шаг": США расширят санкции в ответ на признание Россией "ЛДНР"

Соединенные Штаты рассматривают более широкий спектр санкций, которые будут касаться не только оккупированного Донбасса.

Введенные 21 февраля санкции США в ответ на признание Россией независимости квазиреспублик "ЛНР" и "ДНР" были лишь первым шагом, и следующие меры будут касаться не только ОРДЛО.

Об этом журналистам во Львове заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает "Укринформ".

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"Это был только первый шаг. Мы продолжаем координироваться с нашими союзниками и партнерами, чтобы применить дополнительные меры. Некоторые из которых – очень быстро, в ответ на безосновательный и недопустимый поступок России", — отметила Квин.

Дипломатка подчеркнула, что последние нарушения международных норм и законов президентом России Владимиром Путиным встретят сильнейший ответ Соединенных Штатов.

"Я думаю, мы рассматриваем более широкий спектр санкций, которые будут касаться не только Донбасса", – добавила Квин.

Она добавила, что действия президента РФ угрожают не только Украине, но и глобальному порядку, обеспечивающему мир и стабильность со времен Второй мировой войны.

Напомним, 21 февраля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР".

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