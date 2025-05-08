"Это была бы катастрофа": генерал США предупредил, чем обернется признание аннексии Крыма

Генерал США предупредил, чем обернется признание аннексии Крыма / © Getty Images

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Признание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией стало бы политической и стратегической катастрофой.

Об этом в интервью 24 Каналу заявил генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес.

"Это было бы катастрофой для репутации Соединенных Штатов, - подчеркнул Годжес. - Ни одна из европейских стран такого не поддержит. После этого авторитет США оказался бы в мусорном баке".

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Генерал предостерег, что сигнал уступчивости со стороны Вашингтона сразу будет использован Пекином. В частности, это может привлечь Китай к дальнейшим агрессивным действиям против Тайваня, на Филиппинах или в Южнокитайском море.

Также, по словам Годжеса, сам подход, когда Крым могут "отдать" России ввиду уже установленного контроля или якобы языковых особенностей региона - это абсурд. Он считает, что такая логика демонстрирует глубокое непонимание сущности войны, ее исторического контекста и целей Украины.

"Почему Соединенные Штаты должны согласиться и сказать: "Ну, Россия уже там, и они говорят по-русски?? Это полный абсурд", - сказал он.

Годжес призвал Киев не соглашаться ни на какие кулуарные договоренности между США и Россией, даже если они будут позиционироваться как мирная инициатива. Он отметил, что даже Турция, вероятно, не признает аннексию.

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Кроме стратегического проигрыша, такой шаг США имел и практические последствия — он угрожает планам восстановления Украины. Международные инвесторы, опасаясь новой фазы войны, просто не будут вкладываться в проекты на потенциально спорной территории.

"Я не вижу в этом никакой пользы. Только риски - для Украины, для Запада, для глобальной безопасности", - подытожил генерал.

Ранее эксгенерал США Бен Годжес объяснил, почему Киев не должен идти на уступки России.