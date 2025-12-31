Это было не покушение, а цирк: дипломат о том, как Россия опозорилась с "атакой дронов" на Путина

Владимир Путин / © Associated Press

Российские заявления о якобы атаке украинских беспилотников на резиденцию Владимира Путина на Валдае являются частью спланированной дезинформационной кампании. Она была запущена после разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, чтобы повлиять на переговорные позиции.

Об этом в интервью OBOZ.UA заявил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

Он подчеркнул, что версия Москвы не выдерживает никакой критики даже при поверхностном анализе.

По словам Бессмертного, массовый разгон дезинформации начался еще в день переговоров украинского президента с американским лидером и европейцами.

«Поток был настолько плотным, что это бросалось в глаза. Там было столько откровенной лжи — и по фронту, и по переговорному процессу. Было очевидно: пространство целенаправленно забивают „серым шумом“. Это делается всегда с одной целью — подготовить почву для какой-то операции», — объяснил дипломат.

Эксперт обратил внимание на разногласия в официальных сообщениях российских властей, свидетельствующих о том, что «атака» была придумана наспех.

«Это полное вранье. Уже на уровне арифметики. Минобороны РФ обнародовало одни цифры, Лавров — другие. Как может быть 90 беспилотников в Новгородской области, если в общей сложности было запущено 94? И из них всего около десяти — в этом регионе», — отметил Бессмертный.

Также дипломат опроверг сообщение россиян о якобы реакции Дональда Трампа на этот инцидент.

«Трамп публично об этом не говорил ничего. Все, что мы слышим — это предания „со слов Ушакова“ (помощника Путина — ред.). Когда тиражируется текст, якобы сказанный Трампом, но озвученный Ушаковым — это ложь от первой до последней буквы», — подчеркнул он.

Комментируя сам факт возможного удара по диктатору, Бессмертный выразил сожаление, что информация об атаке оказалась фейком.

«Это плохо, что удара по Валдаю не было. И это плохо, что Путин выжил. И в этот раз тоже. Я хочу, чтобы мы это четко отдавали себе отчет», — заявил политик.

Он подчеркнул, что Путин является международно признанным военным преступником, чья вина доказана, и на него выдан ордер на арест.

«Он — законная военная цель. Где бы он ни был, за ним должен охотиться беспилотник, баллистическая ракета, что угодно. Его нельзя даже сравнивать с Осамой бен Ладеном. Масштаб жертв и разрушений, которые принес Путин, несопоставим. Поэтому любой объект, где находится Путин, законная цель», — резюмировал Бессмертный.

Напомним, в США раскритиковали президента Дональда Трампа за реакцию на заявления России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина. Член Палаты представителей Конгресса США Дон Бэкон призвал Трампа и его команду проверять факты, прежде чем делать публичные выводы, отметив, что Кремль неоднократно распространял ложную информацию. В то же время сам Трамп признал, что нет подтвержденных доказательств такой атаки и допускает, что ее могло не быть.