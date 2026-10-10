"Это было похоже на ловушку": в Майами украинцев шокировали новой сделкой с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Украинские и европейские чиновники, прибывшие в Майами для проведения переговоров, неожиданно узнали о решении администрации президента США Дональда Трампа разрешить поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на украинских чиновников, которые принимали участие в переговорах или были осведомлены об их ходе.

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Украинские представители прибыли в США на переговоры, запланированные на 9–10 октября. Киев рассчитывал обсудить с американской стороной параметры возможного энергетического перемирия с Россией, а также отдельное соглашение о прекращении атак в Черном море.

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Трамп шокировал делегации Украины и Европы

Однако 9 октября американские представители Стив Виткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что Трамп готовится разрешить закупку российского дизельного топлива. Впоследствии американский президент публично объявил о достижении договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным о масштабных поставках топлива в США и на мировые рынки.

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников, такое решение Трампа стало неожиданностью не только для представителей Киева, но и для европейских чиновников, которые также участвовали в переговорах.

«Это было похоже на ловушку», — сказал собеседник издания.

Украинская сторона опасается, что договоренности Вашингтона с Москвой обеспечат России дополнительные доходы для финансирования войны, а Киев при этом лишится возможности использовать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в качестве инструмента давления на переговорах.

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Вашингтон требует от Киева прекратить удары по НПЗ

Одним из главных источников противоречий стало требование Трампа прекратить украинские атаки на российские энергетические объекты. Ранее американский президент публично призвал Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Киев настаивает на том, что любое энергетическое перемирие должно быть взаимным. Украина готова обсуждать прекращение атак на энергетическую инфраструктуру при условии, что Россия также прекратит удары по украинским электростанциям, подстанциям и другим объектам энергосистемы.

Украинские чиновники подчеркивают, что одностороннее прекращение атак оставило бы российскую энергетическую инфраструктуру нетронутой, в то время как украинские города по-прежнему страдали бы от российских ударов.

По информации источников Kyiv Independent, в ходе переговоров американские представители возлагали ответственность за тупиковую ситуацию на Зеленского из-за его нежелания прекратить удары по российским НПЗ. Кроме того, украинской стороне якобы сообщили о возможном прекращении обмена разведывательными данными, которые помогают Киеву определять цели на территории России.

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В Украине такой подход расценивают как попытку лишить страну возможности наносить ответные удары, одновременно предоставляя Москве экономические преимущества.

Зеленский назвал переговоры дымовой завесой

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя достигнутую 9 октября договоренность между США и Россией, заявил, что разрешение на экспорт российского дизельного топлива лишь увеличит ресурсы Кремля для продолжения войны.

«Это только подпитывает Путина и дает ему возможность вести ещё больше войн», — подчеркнул глава государства.

Зеленский также выразил сомнение в целесообразности участия украинской делегации в переговорах в таких условиях. По его словам, создается впечатление, что украинскую делегацию используют в качестве прикрытия для решений, которые Вашингтон принимает без надлежащего согласования с Киевом.

Украинская сторона не согласилась на одностороннее прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и не намерена брать на себя такие обязательства без соответствующих шагов со стороны Москвы.

Россия продолжила наносить удары по украинской энергетике

События, произошедшие после объявления о заключении американского соглашения, показали, что стороны не приблизились к прекращению атак на энергетическую инфраструктуру.

По данным Kyiv Independent, через несколько часов после заявления Трампа украинские беспилотники атаковали нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону, который перерабатывает нефтепродукты на экспорт и снабжает топливом российских военных.

В то же время 10 октября Россия нанесла по Киеву удары с помощью беспилотников и ракет, среди целей которых были украинские энергетические объекты.

Напомним, переговоры между Украиной и США в Майами, запланированные на 9–10 октября, завершились раньше, чем ожидалось. В Офисе президента пояснили, что встречу не отменяли, однако первый день консультаций прошел не по плану.

Заявление Дональда Трампа о закупке российского дизельного топлива и ослаблении санкций может осложнить мирные переговоры по Украине.Он объявил, что США будут закупать российское дизельное топливо и снимут с него санкции до апреля. Поскольку Москва в обмен ничего не пообещала, это дало России дополнительные деньги, ослабило позиции Украины и фактически остановило дипломатический процесс.

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