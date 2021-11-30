Нардеп-мажоритарщик заявил о выходе из фракции "Слуга народа"

Причиной такого решения стало "разочарование в кадровой политике".
Роман Соха, народный депутат-мажоритарщик 75 округа (Запорожская область), объявил о выходе из фракции "Слуга народа". Соха не смог смириться с новыми назначениями на должности в Верховной Раде и Офисе Президента.
Об этом Соха заявил во время заседания парламента 30 ноября.
Стоя за трибуной, нардеп подчеркнул, что с первого дня поддерживал президента Владимира Зеленского, однако сейчас разочаровался в кадровой политике. Соха "не смог смириться с новыми назначениями на должности в Верховной Раде и Офисе Президента". Поскольку нардеп был избран не по списку партии, он не потеряет депутатский мандат.
"Я не хочу и не могу быть причастным к людям, которые не отвечают принципам, которые мы декларировали, идя на выборы... Именно поэтому я принял тяжелое, но справедливое решение – я выхожу из фракции "Слуга народа", – заявил Соха.
Напомним, 23 ноября Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность заместителя Ермака эксгендиректора "Запорожстали" Ростислава Шурму.
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