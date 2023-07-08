"Это было тяжелое решение": Байден о передаче Украине кассетных боеприпасов

Президент Джо Байден заявил, что это было "трудное решение" впервые предоставить Украине кассетные боеприпасы.

Об этом пишет CNN.

Но он окончательно убедился направить противоречивое оружие, поскольку Киеву нужны боеприпасы для контрнаступления против России.

Напомним, что ранее Белый дом объявил, что президент одобрил передачу Украине кассетных боеприпасов, что является крайним случаем, когда США предоставили Киеву оружие, которое они изначально противились отправлять на войну.

«Это было очень тяжелое решение с моей стороны. И, кстати, я обсуждал это с нашими союзниками, я обсуждал это с нашими друзьями на Холме», – сказал Байден, добавив: «У украинцев заканчиваются боеприпасы».

Кассетные боеприпасы, которые США пришлют в Украину, будут совместимы с предоставленными США 155-мм гаубицами, ключевой артиллерией, позволившей Украине отвоевать территорию за последний год.

Байден сказал, что кассетные боеприпасы отправляются на «переходный период», пока США не смогут производить более 155 мм артиллерии.

«Это война, связанная с боеприпасами. У них заканчиваются боеприпасы, а у нас их мало», – сказал Байден.

«И вот, что я наконец-то сделал, я принял рекомендацию Министерства обороны – не навсегда – но разрешить этот переходный период, пока мы получим более 155 единиц оружия, этих снарядов, для украинцев».

Существует более 100 стран, включая Великобританию, Францию и Германию, которые запретили боеприпасы в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах. Но США и Украина не являются подписантами запрета.

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«Они пытаются пройти через эти окопы и остановить эти танки. Но это было непростое решение», – сказал Байден. «Мы не являемся подписантами этого соглашения, но мне понадобилось время, чтобы убедить это сделать».

Он добавил: «Но главное то, что у них есть оружие, чтобы сейчас остановить россиян – не дать им остановить украинское наступление через эти районы – или их нет. И я думаю, что они им были нужны».

"Решение о предоставлении кассетных боеприпасов было принято в критический момент войны, поскольку украинцы пытались добиться значительных успехов в своем контрнаступлении против России", — пишут СМИ.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт отметил преимущества и недостатки кассетных боеприпасов, которые Украине могут передать США.

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