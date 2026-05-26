«Это чистая математика»: Стубб заявил, что ситуация для Украины сейчас лучшая за всю войну
По его словам, война прошла несколько этапов, и сейчас Украина находится в более выгодном положении.
Нынешняя военная ситуация лучше для Украины за все время полномасштабной войны, а поддержка войны в России постепенно ослабевает.
Об этом в программе вопросов и ответов на Yle Radio Suomi заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Затем три года стойкости. Сейчас это чистая математика», — отметил Стубб.
Президент Финляндии подчеркнул, что соотношение потерь свидетельствует о серьезных проблемах для российской армии, поскольку сейчас на одного погибшего украинского солдата приходится восемь погибших российских захватчиков.
Кроме того, по словам Стубба, в России постепенно сокращается поддержка войны.
«Поддержка войны в России падает, то есть у Украины сейчас преимущество», — добавил президент Финляндии.
Ранее сообщалось, что в России появляются признаки внутреннего «брожения» среди элит, а борьба между кремлевскими группами влияния только усиливается.
Мы ранее информировали, что Россия снова угрожает ударами по Киеву, демонстрируя нежелание кончать войну.