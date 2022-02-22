"Это чушь": в США отреагировали на слова Путина о "миротворцах" на Донбассе

Кремль пытается создать повод для дальнейшего вторжения.
Российские войска, которые президент страны-агрессора Владимир Путин поручил ввести в ОРДЛО, не являются "миротворцами" — как об этом говорит он.
Об этом во время экстренного заседания Совбеза ООН заявила представительница США Линда Томас-Гринфилд.
По ее словам, Кремль пытается создать повод для дальнейшего вторжения в Украину. Ведь, отметила Томас-Гринфилд, оккупированные районы украинского Донбасса контролировались марионетками Кремля с 2014 года. Теперь же Путин решил признать их "республиками" и разместить там российские войска.
"Он называет их миротворцами. Это чепуха. Мы знаем, какие они на самом деле", — сказала дипломат.
Действия РФ она назвала атакой суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных " ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующий указ и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
Путин также поручил ввести в ОРДЛО российские войска.
Поздно ночью 22 февраля президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина официально не признает "независимость" "ЛДНР".
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