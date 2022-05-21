"Это давление российских лоббистов": Зеленский отверг альтернативы вступления в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что государство не согласится ни на какие альтернативы вступлению в Евросоюз. Украине не нужен такой "компромисс Европы с РФ".

Зеленский подчеркнул, что альтернатив статуса государства как кандидата в члены ЕС быть не может.

Об этом глава государства сказал на совместной с премьером Португалии Антониу Кошта пресс-конференции 21 мая.

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"Нам не нужны эти компромиссы. Потому что, поверьте, это будут компромиссы не с Украиной в Европе, а будет компромисс Европы с РФ. Я абсолютно в этом уверен. Это влияние и давление политическое и дипломатическое российских чиновников и лоббистов именно на решение той или иной страны Европы – поддерживать Украину или нет", – заявил президент.

"Я хочу всем вам напомнить все эти годы, до чего довели такие компромиссы стран Запада с РФ", – добавил Зеленский.

Напомним, 9 мая Макрон предложил создать новый политический союз, в который можно будет принимать страны, не входящие в ЕС, например Украину. Президент Франции предложил "создать то, что назвал бы европейским политическим сообществом".

Каков курс и место Украины в мире: интервью Зеленского 21 мая – ТСН

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