"Это действительно "красная линия" для нас": у Путина обеспокоены возможным вступлением Украины в НАТО

В Кремле обеспокоены перспективами вступления Украины в Альянс и, как всегда, "внимательно следят".

Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО будет "красной линией" для Москвы. Он обеспокоен разговорами о том, что однажды Киеву могут предоставить План действий по членству в Альянсе.

Об этом Песков заявил 17 июня в эфире радиостанции "Эхо Москвы", цитирует его слова Reuters.

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"Это то, за чем мы очень внимательно следим, и это действительно "красная линия" для нас — о перспективах вступления Украины в НАТО. Конечно, это (вопрос о ПДЧ в НАТО для Украины. — Ред.) вызывает нашу обеспокоенность", — заявил он.

Напомним, 14 июня лидеры 30 стран-членов Альянса подтвердили, что "Украина станет членом НАТО, и ПДЧ будет неотъемлемой частью этого процесса". Такую формулировку впервые за 13 лет записали в итоговом коммюнике саммита НАТО. Но обещать — не значит жениться. В Альянсе отсутствует консенсус относительно предоставления Украине и Грузии ПДЧ, не говоря уже о членстве.

Этот вопрос изрядно разозлил Россию. В то же время 16 июня на саммите Байден-Путин президент РФ лишь кратко отметил: "Относительно возможного вступления Украины в НАТО — эта тема затрагивалась "мазком". Здесь нечего обсуждать".

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