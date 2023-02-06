"Это для меня новость": Резников не планирует возглавлять другое министерство — СМИ

Министр обороны Алексей Резников сказал, что ему не поступало предложение о должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом он отметил в эксклюзивном комментарии для Фактов ICTV.

«Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной ни разговора о Министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с президентом Украины, верховным главнокомандующим», — заявил он.

По его словам, министр впервые слышит о таком предложении, но если бы он его получил, то отказался от должности главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

«Еще раз повторяю, что решение об отставке министра обороны или министра иностранных дел может принимать только президент согласно Конституции Украины. Назначение на новую должность в любые министерства, конечно, обсуждаются с законом. О Минстратегпроме я слышу впервые», — добавил Резников.

«Я хочу сказать как юрист, что такой процедуры перевода внутри правительства с министра на министра не существует – это решение парламента может быть только по представлению премьер-министра, если это не должность МОУ или МИД. Если вдруг мне такое предложение поступило бы от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть министром Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка», – объяснил чиновник

Недавно глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил об изменениях в кадровой политике в Министерстве обороны.

По его словам, в частности, Алексей Резников вроде бы переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества в рамках правительства.

Напомним, что ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что новым министром обороны вместо Алексея Резникова может стать глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

К тому же, ранее Резников прокомментировал слухи о своей отставке. Мол, никто не вечен в кресле.

Читайте также:

Отставка Алексея Резникова может состояться на этой неделе - СМИ